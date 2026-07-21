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Мостовой о 27-минутном перерыве в финале ЧМ: «Я бы делал так на всех финалах чемпионата мира. Мы увидели хороший концерт, игроки отдохнули. Люди тратят бешеные деньги – нужно что-то масштабное»

Александра Мостового удовлетворила 27-минутная пауза между таймами в финале ЧМ-2026 . В перерыве игры между Испанией и Аргентиной (1:0) выступили Шакира, Мадонна, BTS, Джастин Бибер.

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