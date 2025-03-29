Демобилизация 2025: между надеждой и реальностью — когда мобилизованные вернутся домой?

Законодательные рамки: почему указ №647 стал «ловушкой» Согласно указу президента №647, демобилизация возможна только при трёх условиях: достижение предельного возраста (50 лет для рядовых, до 65 для высшего состава), непригодность по здоровью или вступление в силу приговора суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии