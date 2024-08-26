Расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили минометы и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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