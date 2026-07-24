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Царьград

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Совет Федерации призвал ООН осудить реабилитацию нацизма в ЕС

Совет Федерации призвал ООН осудить реабилитацию нацизма в ЕС

Совет Федерации предостерёг от возрождения гитлеровской политики на Восток. Резолюция, связанная с 85-й годовщиной блокады Ленинграда, направлена к ООН и призывает осудить реабилитацию нацизма и предотвратить новые мировые конфликты.

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