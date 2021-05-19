МИД КНР о важности сотрудничества в ядерной энергетике для развития китайско-российских отношений

Пекин, 18 мая /Синьхуа/ -- Сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопросы журналистов об участии глав государств Китая и России в церемонии начала строительства объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики между двумя странами, заявил следующее: “В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, церемония начала строительства станет первым двусторонним онлайн-контактом между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в этом году, и будет иметь важное значение для дальнейшей поддержки высокого уровня развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху”.