Танкисты обеспечили продвижение наших штурмовиков в Запорожской области

Танкисты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщает МО РФ.
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