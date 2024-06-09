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Танкисты обеспечили продвижение наших штурмовиков в Запорожской области

Танкисты обеспечили продвижение наших штурмовиков в Запорожской области

Танкисты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщает МО РФ.

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