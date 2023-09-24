Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Оскар Пиастри о первом подиуме: «Я очень надолго запомню этот момент»

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Японии, на котором финишировал третьим и впервые в карьере попал в призеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх