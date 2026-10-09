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Царьград

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Пресс-служба ФСИН сообщила о гибели сотрудника в Ставропольском крае

Пресс-служба ФСИН сообщила о гибели сотрудника в Ставропольском крае

В городе Лермонтов прошли похороны старшего прапорщика ФСИН Сергея Слабкина, который героически предотвратил нападение заключенного во время конвоирования, приняв удар на себя.

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