Не хотите — не берите. Отмена доп услуг не сделает товары дешевле

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Покупки, особенно кредитные, часто сопровождаются незапланированными тратами. Продавцы в обход законных требований продолжают «навешивать» покупателю порой совершенно ненужные «допы», стоимость которых иногда может равняться цене основной покупки или даже превышать ее.