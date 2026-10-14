Москвичка через суд вернула себе проданную за 11 млн рублей квартиру, сославшись на психическое расстройство, хотя непосредственно перед сделкой предоставила покупателям справку из ПНД об отсутствии психических отклонений.
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