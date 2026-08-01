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Кухня и дом

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Как я выбирала фасады для кухни, которая не устанет от жизни

Как я выбирала фасады для кухни, которая не устанет от жизни

Когда стоишь перед выбором кухонного гарнитура, взгляд первым делом падает на фасады. Именно они создают первое впечатление, задают настроение всему интерьеру и занимают львиную долю видимого пространства.

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