Как я выбирала фасады для кухни, которая не устанет от жизни

Когда стоишь перед выбором кухонного гарнитура, взгляд первым делом падает на фасады. Именно они создают первое впечатление, задают настроение всему интерьеру и занимают львиную долю видимого пространства.
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