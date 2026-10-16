Запись быстро набрала популярность и все решили, что на девушку реально напали. Полиция нашла ее и узнала, что все это — фейк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Закон должен быть...
- Всех виновных - о...
- Предатели среди н...
извинилась? А где статья за разжигание ....?