Медвежонок в поисках еды вышел на улицы Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Юного хищника запечатлели в местном парке совсем одного.
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