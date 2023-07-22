ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит поддержку киевского режима, а также призвал убедить президента России Владимира Путина в том, что он не сможет победить.
Блинкен: Путин верит, что сможет пережить Украину и ее союзников
Комментарии
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АМ
Алексей Михеев
У Антоши Блинкина жопа трусы жевать начала, от осознания с кем связалась его пиндосия. Россия, это не Ливия, не Ирак, и прочие маломощные, не умеющие воевать. От России пиндосы могут получить тиких пи...дюлей, что мало не покажется. И вот от понимания этого, мозг у Антоши отключился, бредит на яву. Городит всякую хрень.
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12 час.
СО
Сергей Окулов
Блинкн сбегал к своему психоаналитиику
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12 час.
КК
Кирил Кирсанов
Во что верит то и говорит
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3 час.
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