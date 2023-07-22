Блинкен: Путин верит, что сможет пережить Украину и ее союзников

АМ

Алексей Михеев

У Антоши Блинкина жопа трусы жевать начала, от осознания с кем связалась его пиндосия. Россия, это не Ливия, не Ирак, и прочие маломощные, не умеющие воевать. От России пиндосы могут получить тиких пи...дюлей, что мало не покажется. И вот от понимания этого, мозг у Антоши отключился, бредит на яву. Городит всякую хрень.