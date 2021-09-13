Самая красивая картина Леонардо да Винчи

Речь пойдет не о знаменитой “Джоконде”, как вы наверно подумали, а о другой Даме. “- Природа, сердишься, завидуешь кому-то? - Да Винчи, что звезду земную написал, Чечилию, чей взгляд прекрасный так блистал, Что солнца лик сумел затмить он на минуту.