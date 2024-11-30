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Якупов о книгах: «Прочитал почти все детективы Майкла Оливера. Еще про экспедицию на Эверест, когда погибло несколько человек. Получил представление о горах»

– Вы говорили в интервью, что после 30 лет стали читать книги. Какие запомнились больше всего? – Читаю детективы Майкла Оливера, почти все книги прочитал.

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