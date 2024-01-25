Глава МИД РФ: США не смогут добиться от Турции изменения правил захода судов в Черное море

После начала ВС РФ специальной военной операции на Украине Турция в апреле 2022 года, руководствуясь положениями доктрины Монтрё от 1936 года, перекрыла проход военных судов, не относящихся к Черноморскому региону, через Босфорский пролив и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное и в обратном направлении.