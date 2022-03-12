Стало известно, когда препараты для щитовидки поступят в продажу

В карельском Минздраве рассказали, что препараты «L-тироксин» и «Эутирокс» поступят в розницу в течение двух недель ЦУР выявил в соцсетях и СМИ информацию о дефиците жизненно важных препаратов для щитовидной железы «L-тироксин» и «Эутирокс».