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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ступак об уходе из сборной: «Если напишу книгу, я уделю внимание тому, как сложно было принять решение покинуть команду»

Перед началом нового сезона 29-летняя Ступак вошла в группу Егора Сорина, но тренер назвал включение спортсменки в состав формальным.

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