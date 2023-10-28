Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Русский шпион" оказался не виноват

"Русский шпион" оказался не виноват

"Русский шпион" оказался не виноват. От создателей "русских дельфинов-шпионов".Samnytt: в Швеции был полностью оправдан обвиняемый в шпионаже россиянинСтокгольмский окружной суд полностью оправдал обвиняемого в незаконной разведывательной деятельности российского предпринимателя, проживающего в Швеции.

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