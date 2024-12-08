Nissan начал принимать очень болезненные решения ради выживания: подробности

Автомобильный гигант Nissan переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. Заявления генерального директора Макото Учиды о работе компании в «аварийном режиме» не оставляют сомнений в серьезности ситуации.
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