Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Более 25 человек погибли в секторе Газа после ударов ВВС Израиля

Более 25 человек погибли в секторе Газа после ударов ВВС Израиля

Авиационные удары Израиля привели к гибели свыше 25 человек. По информации катарского телеканала Al Jazeera, израильские ВВС рано утром в субботу ударили по городу Газа в одноименном палестинском анклаве.

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