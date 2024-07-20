Более 25 человек погибли в секторе Газа после ударов ВВС Израиля

Авиационные удары Израиля привели к гибели свыше 25 человек. По информации катарского телеканала Al Jazeera, израильские ВВС рано утром в субботу ударили по городу Газа в одноименном палестинском анклаве.
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