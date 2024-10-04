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Милонов заявил, что квадроберы воспитаны злоупотребляющими алкоголем родителями

Милонов заявил, что квадроберы воспитаны злоупотребляющими алкоголем родителями

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам защиты семьи и детства Виталий Милонов высказал мнение, что поведение детей-квадроберов обусловлено воспитанием родителей, которые злоупотребляют алкоголем, в частности, пивом.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Судя по бороде милонова он сам в детстве был квадробобером.
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17 час.

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