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Царьград

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Зачем Пашинян зовёт русских строить метро в Ереване? "Россия должна за всё платить"

Зачем Пашинян зовёт русских строить метро в Ереване? "Россия должна за всё платить"

Противоречивые заявления Никола Пашиняна в адрес нашей страны удивляют: то нужна ему Россия, то нет. Эксперты объяснили, что действительно кроется за этими заявлениями.

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Татьяна Маштакова

ТМ  Отношения с Арменией Россия должна поставить на паузу пока армянские политики не определятся с кем они намерены строить свою "будущее". Нечего России  тратить на Армению свои ресурсы, которые должны быть применены на российской территории и на её благо.