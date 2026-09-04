Зачем Пашинян зовёт русских строить метро в Ереване? "Россия должна за всё платить"

Противоречивые заявления Никола Пашиняна в адрес нашей страны удивляют: то нужна ему Россия, то нет. Эксперты объяснили, что действительно кроется за этими заявлениями.
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Не построить там метро: гранит, этот не Москва с болотным грунтом..
ТМ Отношения с Арменией Россия должна поставить на паузу пока армянские политики не определятся с кем они намерены строить свою "будущее". Нечего России тратить на Армению свои ресурсы, которые должны быть применены на российской территории и на её благо.