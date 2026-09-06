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Вот история

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Экономический взлёт России при Николае II: мифы и реальность

Экономический взлёт России при Николае II: мифы и реальность

Когда начинаешь разбираться в том, какой на самом деле была Россия в последние десятилетия перед революцией, быстро понимаешь: привычная картина, знакомая с детства, имеет мало общего с действительностью.

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