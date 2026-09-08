В России повысят выплаты по больничным: работодатели стали платить вдвое больше страховых взносов

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Максимальная сумма выплат по больничному листу в России будет постепенно расти – если в 2026 году она составляет 6827 рублей в день, то к 2027 году увеличится до 7860 рублей, а к 2028-му достигнет почти 8,5 тысячи рублей.
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