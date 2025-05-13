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  • Tania Еременко
    И что? Слабо его опустить на дно? Какие мы нерешительные.))))))Над восточной час...
  • Валентин Щербаков
    А почему этот Посейдон еще не сбит, может надо пригласить хуситов на помощь.....Над восточной час...
  • Eduard
    Повесится там желают?Сообщается о попы...
Громкое молчание: Россия проигрывает информационную войну в Сирии

Громкое молчание: Россия проигрывает информационную войну в Сирии Статус неизвестенКакие цели сейчас преследует Россия в Сирии? Ответ на этот вопрос неоднозначен.

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