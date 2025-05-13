Громкое молчание: Россия проигрывает информационную войну в Сирии Статус неизвестенКакие цели сейчас преследует Россия в Сирии? Ответ на этот вопрос неоднозначен.
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Громкое молчание: Россия проигрывает информационную войну в Сирии Статус неизвестенКакие цели сейчас преследует Россия в Сирии? Ответ на этот вопрос неоднозначен.
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