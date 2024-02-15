Трамп-младший: Путин предпочитает Байдена, так как может играть им

Сын экс-лидера США Дональд Трамп — младший на своей странице в социальной сети X заявил, что президент России Владимир Путин предпочитает видеть Джо Байдена во главе Соединённых Штатов, так как может играть им.
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