Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигацийВ 10:00 GMT представитель Банка АнглиВ 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигацийВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигацийВ 10:00 GMT представитель Банка Англии Саундерс выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийТакже сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕКИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .