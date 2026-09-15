Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей.
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