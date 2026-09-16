Энергетического перемирия нет, — Зеленский (ВИДЕО)

Зеленский заявил, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной не достигнуто и не действует.
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