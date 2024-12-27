США, Канада, Мексика вместе договорились спасти доллар Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency1088 прочтений 2 дня назад Дональд Трамп еще не занял Овальный кабинет, а уже сделал ряд резонансных заявлений, вызвавших крайне негативную реакцию со стороны "партнеров".
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