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Глава Сбербанка Греф заявил, что быстро перестроить экономику РФ невозможно

Глава Сбербанка Греф заявил, что быстро перестроить экономику РФ невозможно

Экономика Российской Федерации существенно интегрирована в мировую. Именно по этой причине перестроить её быстро не представляется возможным.

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