Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже: один успех и символический протест Татьяна СергееваРоссийские спортсмены завершили свое выступление на летних Олимпийских играх в Париже, показав себя в непростых условиях.
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