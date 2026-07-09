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Аргументы и Факты

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Суд дал 11 лет экс-главе организации афганцев за хищение санатория ЦК КПСС

Суд дал 11 лет экс-главе организации афганцев за хищение санатория ЦК КПСС

Дорогомиловский районный суд столицы вынес обвинительный приговор экс-председателю общественной организации «Инвалиды войны» Андрею Чепурному и ветерану боевых действий в Афганистане Валерию Белялову по обвинению в хищении имущества санатория «Русь».

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