Суд дал 11 лет экс-главе организации афганцев за хищение санатория ЦК КПСС

Дорогомиловский районный суд столицы вынес обвинительный приговор экс-председателю общественной организации «Инвалиды войны» Андрею Чепурному и ветерану боевых действий в Афганистане Валерию Белялову по обвинению в хищении имущества санатория «Русь».
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