Реэкспортный потенциал: в ЕС остались недовольны Казахстаном

В Казахстан с визитом прибыл спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Он снова осудил Астану за помощь России в обходе ограничений, хотя и признал, что ситуацию по ряду товарных позиций на Западе считают неплохой.
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