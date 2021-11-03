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Южноуральские бренды стали участниками национального конкурса «Вкусы России»

Южноуральские бренды стали участниками национального конкурса «Вкусы России»

Лучших производителей продуктов питания определит народное голосование. Стартовал второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

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