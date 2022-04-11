Более 800 тысяч жителей Москвы и других регионов России вакцинировались к началу сезона активности клещей

Более 821 тыс. человек в России вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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