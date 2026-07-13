Ящерки из Польши не прошли границу: Таможня не пропустила живую "контрабанду"

Таможенный пункт в Калининградской области остановил поляка, который пытался провезти через границу живую "контрабанду": мужчина пытался вывезти из Польши редких ящериц, документов на которых у него не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии