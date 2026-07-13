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Царьград

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Ящерки из Польши не прошли границу: Таможня не пропустила живую "контрабанду"

Ящерки из Польши не прошли границу: Таможня не пропустила живую "контрабанду"

Таможенный пункт в Калининградской области остановил поляка, который пытался провезти через границу живую "контрабанду": мужчина пытался вывезти из Польши редких ящериц, документов на которых у него не было.

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