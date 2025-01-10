Панова и Ханьюй Го выиграли парный турнир в Аделаиде

В финале они обыграли Беатрис Хаддад Майю и Лауру Зигемунд – 7:5, 6:4. По ходу турнира Панова и Го прошли четвертых сеяных Деми Схюрс и Эйшу Мухаммед (6:3, 6:2), Бетани Маттек-Сэндс и Мари Бузкову (7:5, 7:5), вторых сеяных Катерину Синякову и Эллен Перес (4:6, 6:3, 11-9).