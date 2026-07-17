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Аргументы и Факты

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Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы по крушению самолета AZAL

Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы по крушению самолета AZAL

Москве и Баку удалось урегулировать все вопросы, касающиеся катастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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