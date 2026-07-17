Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы по крушению самолета AZAL

Москве и Баку удалось урегулировать все вопросы, касающиеся катастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.