Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы по крушению самолета AZAL

Москве и Баку удалось урегулировать все вопросы, касающиеся катастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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