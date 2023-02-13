ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Виктор Луговой
    Ну, понятно.  С учётом схемы черноморских течений, она же "очки Книповича": мина сорвана с заграждений возле Одессы, ...В Грузии возбудил...
  • лина любимцева
    Мне так жаль жителей ДНР...В Народной милици...
  • Надежда Никитина
    Да, они сами это делают. Если бы НЛО, то фиг бы сбили. Просто народ запугивают. Взяли образец с китайского зонда. Ско...США не исключили ...

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