Отец Леонида Волкова* исключён из перечня террористов и экстремистов

Имя Михаила Волкова, Леонида Волкова* (внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов), отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), больше не значится в перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.