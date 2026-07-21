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Мода и Шоу-бизнес

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Отец Леонида Волкова* исключён из перечня террористов и экстремистов

Отец Леонида Волкова* исключён из перечня террористов и экстремистов

Имя Михаила Волкова, Леонида Волкова* (внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов), отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), больше не значится в перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

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