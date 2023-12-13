"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Андрей Stan

Что то у меня чуйка есть такая, что после Украины, подвиснет вопрос с Молдовой и Проебалтикой... А уж следом встанет вопрос возврата наших земель в Казахстане...))) Молдова сама делает всё необходимое, чтобы Россия решила вопрос по выходу к берегам Дуная в ближайшие месяцы... ))) Проебдалты?... ))) Ну, они сами нарываются, грозя полным закрытием Балтики для России... ))) Русский Ваня очень даже может обиделся и "оккупировать" снова чухонцев... Причем, Латвию мы даже можем не трогать... достаточно Литву и Эстонию... )))