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Свежие комментарии

"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Вчера,  во  время   обсуждения   в  телеграме    ситуации  в   кукуевском   метро,      одна  дама-комментатор  рассказала,  что    похожие      инфраструктурные      процессы  развиваются   практически  во  всех      постсоветских  странах,  в  частности,   в  Казахстане,    где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу,  и  прислала    ссылку  на   пост,    где  цитировались   откровения   некоей      казахской   националистки.

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Комментарии
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Александр
... а то в обосранных в Ёсоюз как-то не прилично идти.
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11 час.
Андрей Stan
Что то у меня чуйка есть такая, что после Украины, подвиснет вопрос с Молдовой и Проебалтикой... А уж следом встанет вопрос возврата наших земель в Казахстане...))) Молдова сама делает всё необходимое, чтобы Россия решила вопрос по выходу к берегам Дуная в ближайшие месяцы... ))) Проебдалты?... ))) Ну, они сами нарываются, грозя полным закрытием Балтики для России... ))) Русский Ваня очень даже может обиделся и &quot;оккупировать&quot; снова чухонцев... Причем, Латвию мы даже можем не трогать... достаточно Литву и Эстонию... )))
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7 час.

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