Вчера, во время обсуждения в телеграме ситуации в кукуевском метро, одна дама-комментатор рассказала, что похожие инфраструктурные процессы развиваются практически во всех постсоветских странах, в частности, в Казахстане, где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу, и прислала ссылку на пост, где цитировались откровения некоей казахской националистки.
"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"
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Александр
... а то в обосранных в Ёсоюз как-то не прилично идти.
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11 час.
Андрей Stan
Что то у меня чуйка есть такая, что после Украины, подвиснет вопрос с Молдовой и Проебалтикой... А уж следом встанет вопрос возврата наших земель в Казахстане...))) Молдова сама делает всё необходимое, чтобы Россия решила вопрос по выходу к берегам Дуная в ближайшие месяцы... ))) Проебдалты?... ))) Ну, они сами нарываются, грозя полным закрытием Балтики для России... ))) Русский Ваня очень даже может обиделся и "оккупировать" снова чухонцев... Причем, Латвию мы даже можем не трогать... достаточно Литву и Эстонию... )))
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7 час.
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