Татьяна Ким сообщила о выплатах селлерам после ЧП на складе в Электростали

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали, пострадавшем в результате атак беспилотников.
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