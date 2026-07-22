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Пятый канал

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Татьяна Ким сообщила о выплатах селлерам после ЧП на складе в Электростали

Татьяна Ким сообщила о выплатах селлерам после ЧП на складе в Электростали

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали, пострадавшем в результате атак беспилотников.

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