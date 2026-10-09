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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков анонсировал старт третьего потока проекта «СВОй бизнес»

Павел Малков анонсировал старт третьего потока проекта «СВОй бизнес»

Рязанская область стала первым регионом, где заработала программа «СВОй бизнес», предназначенная для участников СВО, ветеранов и членов их семей.

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