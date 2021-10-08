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В США из-за коронавируса более 140 тысяч детей лишились родителя или опекуна

В США из-за коронавируса более 140 тысяч детей лишились родителя или опекуна

Более 140 тысяч детей в США пережили смерть родителя либо опекуна из-за коронавируса в период с апреля 2020 года по 30 июня 2021 года, следует из статьи, опубликованной в научном журнале Pediatrics.

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