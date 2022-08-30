Загадочные “красные спрайты” замечены в небе над Чили

Редкое и впечатляющее атмосферное явление было недавно запечатлено на камеру над пустыней Атакама. Похожие на фонтаны ярко-красного фосфора, уходящие высоко в небо, красные спрайты вызваны мощнейшими электрическими разрядами над грозовыми облаками.