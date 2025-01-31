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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В браузерных «Героях Меча и Магии III» появилась поддержка дополнения «Рог Бе...

В браузерных «Героях Меча и Магии III» появилась поддержка дополнения «Рог Бе...

В браузерных «Героях Меча и Магии III» появилась поддержка дополнения «Рог Бездны», а «Во Имя Богов» и «Хроники героев» — на подходеЭнтузиасты, реализовавшие легендарную пошаговую стратегию Heroes of Might and Magic III («Герои Меча и Магии III») в браузере, продолжают развивать проект — игра получила поддержку дополнения Horn of the Abyss («Рог Бездны»).

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