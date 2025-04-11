Да им вообще денег не надо платить,пусть за еду работают.
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Людмила Абрамова
да не стоит депутатам платить
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18 час.
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Да им вообще денег не надо платить,пусть за еду работают.
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